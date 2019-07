Ruim 1,1 miljoen kijkers voor Het Jaar 1969

In het programma Het jaar 1969 sprak presentator Herman van der Zandt in een bruine kroeg, een verwijzing naar de tv-serie ’t Schaep met de 5 pooten, met een groot aantal bekende Nederlanders voor wie 1969 een kanteljaar was. Te gast waren George Baker, die vijftig jaar geleden Little Green Bag componeerde, Lenny Kuhr die in 1969 het Eurovisiesongfestival won, Mini & Maxi, en Koos Postema. Naast reportages over onder meer de maanlanding en Woodstock was er een pubquiz te zien.

De slimste mens slaagt erin de recordcijfers vast te houden. Ruim 1,4 miljoen kijkers stemden af op de tweede aflevering van het vijftiende seizoen van de kennisquiz op NPO 2 en dat zijn er evenveel als maandagavond.