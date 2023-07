Persoonlijke bezittingen Bond-acteur Roger Moore worden geveild

Tot de topstukken van de veiling behoren twee kostuums, die gebruikt werden in de Bond-films Octopussy en A view to a kill. Beide pakken moeten naar verwachting 20.000 tot 30.000 pond (23.000 tot 34.000 euro) opleveren. Eenzelfde prijs wordt verwacht voor een speciaal horloge voor het 50-jarig jubileum van James Bond. Een ander opvallend voorwerp is een gedenkplaat voor de ster van Moore op de Hollywood Walk of fame, die in oktober 2007 werd onthuld.

In totaal worden 180 voorwerpen aangeboden door de familie van de acteur. Een deel van de opbrengst gaat naar Unicef. Moore was naast zijn werk als acteur lange tijd ambassadeur van de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Moore speelde in zeven films de rol van de beroemde geheim agent 007. De eerste keer was in Live and let die (1973), in 1985 kroop hij voor het laatst in de huid van James Bond voor de film A view to a kill. De acteur overleed in 2017 op 89-jarige leeftijd.