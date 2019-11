RTL-quiz Jan de Hoop na één aflevering van de buis

De quiz met presentator en nieuwslezer Jan de Hoop trok afgelopen week 173.000 mensen. In het programma testte De Hoop de algemene kennis van jongeren. Het was de eerste maal dat de populaire nieuwslezer zijn eigen programma mocht maken, na 30 jaar dienst bij RTL Nieuws.

Zenderbaas Peter van der Vorst stelde in een toelichting ’dat het programma niet matcht met Jan’. Na de uitzending nam De Hoop meteen contact op met Van der Vorst met de vraag of de quiz wel verder moest gaan. „Ik was blij met dat appje”, aldus de zenderbaas. RTL gaat nu het programma Hotter than my daughter herhalen in plaats van de quiz.