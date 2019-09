Stormloop op nieuw Naturalis

Volgens een woordvoerster werden in het eerste uur al 1000 bezoekers geteld. „Op zaterdagochtend renden veel mensen direct de trap op, om als eersten boven te zijn.” In totaal bezochten bijna 6000 mensen dit weekend het museum in Leiden.

De renovatie en bouw van een gloednieuw museumpand heeft twee jaar geduurd. Negen tentoonstellingszalen zijn er nu. Twee zalen worden gebruikt voor wisselende tentoonstellingen. Zeven zalen zijn voor de vaste collectie met thema's als leven, de dood, de ijstijd, de verleiding en de dinotijd.

Pronkstuk

In zaal ’dino’ is het pronkstuk de Camarasaurus, een langnekdino van 17 meter lang en 9 meter hoog die in volle glorie te bewonderen is. In het oude museum stond deze dino op de eerste verdieping, en stak zijn nek door het plafond zodat zijn hoofd op de tweede verdieping te bekijken was. In dezelfde zaal is ook het 66 miljoen jaar oude skelet van de Tyrannosaurus rex (T. rex), met de naam Trix te zien.

Volgens de woordvoerster waren bezoekers ook erg enthousiast over zaal 'leven' waar mensen langs 650 objecten kennismaken met alle natuur op aarde: „Via de zee, over land naar de lucht terwijl al je zintuigen worden geprikkeld in een soort filmische beleving met geluiden.”

In Naturalis is een collectie van 42 miljoen natuurhistorische objecten ondergebracht. Het nieuwe museum is ook een instituut waar meer dan 200 mensen biodiversiteitsonderzoek kunnen doen met de modernste voorzieningen. Volgens Naturalis was de verbouwing noodzakelijk omdat het oude museumgebouw te klein was geworden voor het groeiend aantal bezoekers. In 2016 bezochten 410.000 mensen het museum.

