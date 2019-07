Nielson en André Hazes maken kans op Buma NL Award

Nielson maakt kans met zijn single IJskoud en zijn album Diamant terwijl Frenna in de race is met Verleden Tijd, zijn hit met Lil Kleine, en zijn album Francis. Tino Martin is genomineerd voor Zij weet het en Thuis komen pas de tranen en André Hazes pakte met zowel zijn single Anders als zijn gelijknamige album een nominatie.

De Buma NL Awards worden op 30 september uitgereikt in TivoliVredenburg in Utrecht. De overige nominaties worden in de komende weken bekendgemaakt.

In de categorieën Meest succesvolle album en Meest succesvolle track zijn onderstaande acts en artiesten in willekeurige volgorde genomineerd:

Meest succesvolle track – Pop

IJskoud – Nielson

Duurt te lang – Davina Michelle

Hij is van mij – Kris Kross Amsterdam & Maan & Tabitha feat. Bizzey

Meest succesvolle track – Urban

Huts – The Blockparty & Esko ft. Mouad Locos & Joey AK & Esko & Chivv

Verleden tijd – Frenna & Lil Kleine

Culo – Bizzey & Frenna & KM & Ramiks

Meest succesvolle track – Hollands

Anders – André Hazes

Atje voor de sfeer – René Karst

Zij weet het – Tino Martin

Meest succesvolle album – Pop

Wen d’r maar aan – Anouk

Diamant – Nielson

Even weg – Boudewijn de Groot & The Dutch Eagles

Meest succesvolle album – Urban

We moeten door 2 – Broederliefde

Francis – Frenna

Hella Cash – Josylvio

Meest succesvolle album – Hollands

Met andere woorden – Jan Smit

Anders – André Hazes

Thuis komen pas de tranen – Tino Martin

Meest succesvolle album – Alternatief

Geen achttien meer – Thijs Boontjes

Blijf je koel – Tolls

Multimens – Lucky Fonz III