Hadewych Minis vergeet trouwdag

„Wie is wel eens z’n trouwdag vergeten?”, schrijft Hadewych op Instagram. „Ik dus... M’n man (gelukkig niet).”

Tibor had wel degelijk z’n best gedaan, zo blijkt uit de foto die de actrice geplaatst heeft. Op hun bed had hij rode rozen in de vorm van een hartje neergelegd. Daar middenin lag een kaartje met een cadeautje.

Tibor en Hadewych gaven elkaar in 2012 het jawoord. Het stel heeft twee kinderen samen.