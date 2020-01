Eva Jinek start nieuw talkshow-avontuur

RTL hoopt met de komst van Jinek het tij te kunnen keren. Haar talkshow op NPO 1 stond steevast in de lijst met best bekeken tv-programma’s, terwijl Beau te maken heeft met steeds meer teruglopende kijkersaantallen.

Veel heeft RTL dan ook niet gesleuteld aan het programma dat tot vorige maand te zien was bij de publieke omroep. Behalve de naam Jinek is ook politiek verslaggever Jaïr Ferwerda met Jinek verhuisd naar RTL. Ferwerda zal wederom iedere uitzending een item maken vanaf het Binnenhof. Daarnaast wordt Jinek, net als bij de NPO, niet onderbroken door reclameblokken. Alleen na de aankondiging van de gasten aan het begin van de uitzending is er reclame, daarna is de presentatrice onafgebroken op de buis.

Actualiteit

Een totaal andere show hoeven kijkers niet te verwachten, verzekerde Eva eerder al. „De kijkers krijgen wat ze van mij gewend zijn. De hoofdrolspelers uit de actualiteit nodig ik aan tafel uit en ik voer met hen het gesprek van de dag. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij. Alleen dan bij RTL 4”, aldus de talkshowhost, die vijftien jaar lang verbonden was aan de publieke omroep.

Dat Jinek in september bekendmaakte over te stappen van KRO-NCRV naar de commerciëlen kwam niet als een verrassing. Al jaren werd gefluisterd dat Eva een overstap naar RTL overwoog. Het was tijd voor een nieuw avontuur, bekende ze. „Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen.”

Jinek is vanaf vrijdag elke werkdag te zien om 22.20 uur. De plek die Jinek achterlaat bij NPO 1 wordt gevuld met de nieuwe talkshow Op1, waarvan de presentatie in handen is van vijf duo’s die ieder een vaste dag van de week voor hun rekening nemen.