Prins Harry eist tonnen van tabloids in afluisterschandaal

De tabloids zouden Harry en tientallen andere prominenten jarenlang illegaal hebben afgeluisterd via zogeheten ’wire taps’. Deze manier van meeluisteren met belletjes is bij wet verboden en leidde eerder dit jaar tot een grootschalige rechtszaak.

Volgens Harry zou hij sinds 1996 in totaal 15 jaar lang afgeluisterd zijn en werden op basis van de gesprekken meer dan 140 artikelen in de bladen gepubliceerd. De zaak die hij had aangespannen gaat om 33 gepubliceerde verhalen waarvan de informatie hiervoor volgens de prins illegaal verkregen was.

Extra leed

Mocht de rechter Harry voor alle 33 artikelen gelijk geven, dan kan hij tot 320.000 pond eisen van Mirror Group Newspaper (MGN). De uitgever zelf stelt dat Harry niet meer dan 37.000 pond zou moeten krijgen, zelfs al wordt hij in alle gevallen in het gelijk gesteld.

De rechtbank kan bovendien ook oordelen dat Harry recht heeft op zogenoemde verzwaarde schadevergoeding. Deze kan worden toegekend om een eiser te compenseren voor extra leed als gevolg van de handelingen van de tegenpartij.

’Niet illegaal’

MGN ontkent dat de informatie voor de verhalen illegaal is verkregen. De uitgever bekende aan het begin van de rechtszaak wel dat er bij een verhaal uit 2004 op illegale wijze informatie was ingewonnen voor een artikel. Dit stuk is echter geen onderdeel van de zaak, maar voor dat incident zou Harry volgens MGN nog wel 500 pond aan schadevergoeding kunnen krijgen.