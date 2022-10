Opnieuw werkstraf voor Raymi Sambo na mishandelen vrouw

De straf komt overeen met het vonnis dat de politierechter Sambo eerder oplegde. Ook de eis van het Openbaar Ministerie was een werkstraf van 100 uur. Wel heeft het hof een iets hogere schadevergoeding toegewezen. Het ging eerder om een bedrag van ruim 6000 euro.

Sambo stompte het slachtoffer, dat hij niet kende, op 1 januari 2020 zonder aanwijsbare reden met zijn vuist op haar neus. Ze liep daarbij onder meer een gebroken neus op en kon enkele weken niet werken.

Schandpaal

De acteur was in hoger beroep gegaan omdat hij vond dat de straf te hoog was. Sambo vond namelijk dat hij als BN’er al publiekelijk aan de schandpaal is genageld. Ook raakte hij opdrachten kwijt en moest hij in therapie om weer over straat te kunnen. Het hof ging daar niet in mee omdat dit „voorzienbare gevolgen” waren van zijn eigen gedrag.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak begin deze maand bood Sambo zijn excuses aan het slachtoffer aan. Hij stelde toen dat hij wist dat hij een fout heeft begaan.