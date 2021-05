Meghan wint volledige zaak tegen Britse tabloid

Volgens Associated Newspapers Limited (uitgever van Mail on Sunday) schreef voormalig communicatiemedewerker van het Britse koningshuis Jason Knauf mee aan de brief. Daarom zou het hof mede-eigenaar van de brief zijn en kon het auteursrecht niet worden geschonden. De advocaten van Knauf hebben deze beweringen ontkend en daarmee heeft de hertogin van Sussex haar zaak tegen de krant volledig gewonnen.

Mail on Sunday publiceerde in 2018 een groot deel van de veelbesproken brief van Meghan aan haar van haar vervreemde vader Thomas Markle. Deze brief schreef de hertogin na haar huwelijk met prins Harry in mei 2018. Daarin schreef ze onder meer dat hij haar hart in een miljoen stukjes had gebroken.