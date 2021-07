Zwart en ON! krijgen plek in omroepbestel

Het besluit tot acceptatie van ON als aspirant-omroep neemt Slob (Media) met enige reserve. Adviseurs van de minister hebben vastgesteld dat de omroep van Arnold Karskens structureel de NOS in diskrediet brengt als onafhankelijke nieuwsvoorziening. Dat kan ’grote schade’ toebrengen aan het publieke bestel, erkent Slob. „De adviseurs benadrukken de zware verantwoordelijkheid van alle omroepen om dit unieke omroepbestel met elkaar in stand te houden. Dat betekent onder andere dat binnen de publieke omroep geen plaats is voor het verspreiden van onbetrouwbaar nieuws en desinformatie.”

Mediawet

Voor de erkenning van ON is Karskens gevraagd om een reactie. Hij heeft beloofd zich te houden aan de Mediawet en aan de gedragscode van de publieke omroep. Omroep Zwart van initiatiefnemer Akwasi Ansah heeft dat eveneens beloofd. Als ze dat toch niet doen, kan de licentie ook weer worden ingetrokken. Slob: „Voorlopige erkenning betekent niet dat je je daarna niet aan de regels hoeft te houden over samenwerking, financiën en gedegen nieuwsvoorziening.” Karskens reageerde nog niet op vragen van deze krant.

De toetreding van ON en Zwart komt niet als een verrassing. Het commissariaat voor de media, de Raad voor Cultuur én de NPO zelf hadden namelijk al positief geadviseerd. De omroepen voldeden aan het vereiste van 50.000 leden en vertegenwoordigen een bepaalde doelgroep die nog niet door de overige omroepen worden bediend, was de redenering. Ze kunnen vanaf 1 januari programma’s gaan op radio en tv van de publieke omroep. Hoeveel zendtijd de omroepen krijgen, is nog niet duidelijk. Een aanvraag van Omroep Bersama is afgewezen omdat die niet het vereiste ledenaantal had.

Samenwerkingen

Behalve de twee nieuwelingen hadden bestaande omroeporganisaties BnnVara, AvroTros, Kro-Ncrv, EO, VPRO, Max, Powned, Human en WNL een aanvraag ingediend. Aspiranten WNL, Human en Powned krijgen een volwaardige status, al hebben ze hun aanvraag ingediend samen met andere omroepen – WNL met Max, Human met de VPRO en PowNed met AvroTros.

Waar de samenwerkingen van WNL & Max en Human & VPRO al aangekondigd waren, daar is het nieuws dat Powned administratie gaat delen met AvroTros. Voorzitter Dominique Weesie van de roze omroep benadrukt dat het niet om een inhoudelijke samenwerking gaat. „Voor de kijkers en luisteraars verandert er niets. Beide omroepen blijven vanuit hun eigen naam en overtuiging en onafhankelijk van elkaar programma’s maken.”