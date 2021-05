Josep: Vriendschap tussen prikkeldraad

RECENSIE - Onder zijn pseudoniem ’Aurel’ tekende illustrator Aurélien Froment jarenlang scherpe, maatschappijkritische cartoons voor de grote Franse krant Le Monde. Nu gebruikt de kunstenaar zijn geëngageerde pen en penseel voor het maken van zijn eerste animatiefilm Josep.

Aurel neemt ons mee terug naar de duistere periode van opkomend fascisme. Wanneer de Spaanse dictator Franco in 1939 de macht grijpt, vlucht Josep Bartolí naar Frankrijk. Daar belandt de kunstenaar en verzetsstrijder in een concentratiekamp, waar hij ten prooi valt aan honger, kou, ziektes en sadistische gendarmes. De enige die aardig voor hem is, is kampbewaker Serge. Hij spreekt Bartolí moed in en voorziet hem van potlood en papier, waarmee de Catalaan zijn grimmige gevangenschap vastlegt. Zo ontstaat er een voorzichtige vriendschap.

Poëtisch

Net als Persepolis en Waltz with Bashir vangt ook het deels waargebeurde Josep de gruwelen van oorlog in even eenvoudige als krachtige en poëtische animatiebeelden. Fraai ook is Aurels contrasterende gebruik van kleur. Zo toont hij Joseps vreselijke kampleven in ruwe, donkere houtkoolschetsen.\

(tekst loopt door onder de foto)

in Mexico fleurt ’Josep’ op.

De film fleurt – ook letterlijk – op wanneer Josep ontsnapt en naar Mexico vlucht. Vrolijke aquarellen symboliseren zijn gelukkige jaren waarin hij z’n latere liefde Frida Kahlo ontmoet en in New York bevriend raakt met kunstenaars als Willem de Kooning, Mark Rothko en Jackson Pollock.

Zo brengt Aurel een passende ode aan het leven van Bartolí (1910-1995) die zelf ooit zei: „De dag dat je kleuren in je leven toelaat, is de dag dat je je angsten hebt overwonnen.”

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)

Josep is nu te zien op myLum, Picl, Vitamine Cineville, Pathé Thuis, Ziggo, Google Play en iTunes.