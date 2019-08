Geen film ter afsluiting van The OA

Variety meldt woensdag dat de bedenkers van de serie, Zal Batmanglij en hoofdrolspeelster Brit Marling, gesprekken hebben gevoerd over een eventuele film, maar toch hebben besloten dat plan af te schieten. Het was ooit hun bedoeling in vijf seizoenen van de serie het verhaal te vertellen over de blinde Prairie die na een ontvoering van zeven jaar weer kan zien, in een film zou dat plot volgens de makers niet tot z’n recht komen.

Eerder deze maand maakte Netflix bekend na twee seizoenen de stekker uit de scifi-serie te trekken. Kijkers reageerden boos en probeerden de show te redden met acties. Zo deed een groep een flashmob voor het kantoor van Netflix in New York. In Los Angeles stond een fan die in hongerstaking was gegaan dagelijks voor het bedrijfspand van de streamingservice.