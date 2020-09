Hondje Patty Brard ’teruggekeerd’ uit de dood

„Wij waren kapot van verdriet!”, schrijft ze bij een foto van zichzelf, echtgenoot Antoine en hun twee hondjes. „Maar, alsof ze me wat duidelijk wilde maken, begon Lulu zaterdagochtend eerst met heel veel water drinken en daarna een bakje gekookt kippengehakt weg te peuzelen!”

Onderweg naar de poelier (!) voor meer kip voor Lulu, belde Patty met haar vriendin en dierenvriend Monique Mathijssen. Zij adviseerde de voormalig Luv’-zangeres om langs te gaan bij een ’natuurlijk diergeneeskundig centrum’ in Amsterdam.

Ozontherapie

Over deze kliniek is Brard ontzettend te spreken. „Het is voor het eerst dat Lulu niet bang was voor een dokter!” schrijft ze. Haar hondje heeft inderdaad last van wat kwaaltjes, maar die kunnen volgens de presentatrice allemaal prima worden opgelost ’met gezonde voeding, supplementen cbd olie en ozontherapie’. Patty benadrukt dat ze Lulu niet ’krampachtig in leven probeert te houden’, maar wil haar wel zo lang mogelijk een pijnvrij leven bieden.

Aan het einde van 2019 maakte de televisiepersoonlijkheid zich ook al flinke zorgen om Lulu. Het hondje had toen last van een longontsteking. Gelukkig verliep het herstel, na een aantal dagen antibiotica, voorspoedig en was Patty weer ’de blijste hondenmoeder van de hele wereld’.