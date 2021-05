Dierenorganisatie vernoemt koe naar Kim Kardashian: Kimberly Kowdashian

„PETA bedankt de moeder van vier kinderen voor haar medeleven met moeders van alle diersoorten door haar familie en fans aan te sporen om veganistisch te worden”, zegt de organisatie in een statement over Kardashian.

Kimberly Kowdashian werd volgens PETA in beslag genomen nadat haar eigenaar haar op straat had mishandeld. Het dier is overgebracht naar een opvang. „Nu geniet ze van het groene gras en relaxt graag in de schaduw. Ze heeft vrienden gemaakt met een kalf dat Sonya heet en een koe die naar de naam Meena luistert.”