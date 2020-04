Terugblik op leven Arnold Heertje bij Omroep MAX

Heertje was jarenlang een veelgevraagd commentator op radio en tv. Hij werd mede bekend door zijn oppositie tegen de Betuwelijn en zijn lesboek De kern van de economie en stond bekend om zijn kloeke en dwarse meningen. Tot op hoge leeftijd gaf hij met enige regelmaat nog gastlessen economie op middelbare scholen, zoals ook in Recht van Spreken te zien is. Econoom en voormalig staatssecretaris Rick van der Ploeg noemt Heertje in de ingelaste uitzending ’tegendraads, heel intelligent en af en toe een beetje gek.’

Heertje werd 86 jaar oud.