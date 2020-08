Liefde verpest vaak de lol, maar de duivel houdt vol

Lucifer en Chloe Ⓒ Netflix

Amsterdam - Eindelijk ontbrande liefde tussen twee jarenlang om elkaar heen drentelende hoofdpersonen heeft al menig tv-serie verpest. Nu in serie 5 van het immer onderhoudende Lucifer is het ook zo ver: de duivel en zijn muze/partner in crime-oplossingen Chloe doen het. De vonken vliegen er vanaf, maar is de veranderende dynamiek tussen de tortelduifjes ook hier uiteindelijk de dood in de pot?