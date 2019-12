Silvia zag leven niet meer zitten toen Van Barneveld haar verliet

In Game Over kijkt Van Barneveld niet alleen terug op zijn successen, juist ook de problemen in zijn leven komen uitgebreid aan bod. Daarbij komt niet alleen Raymond aan het woord ook manager Jaco van Bodegom en ex-vrouw Silvia doen hun verhaal. Die laatste vertelt dat zij zichzelf wat aan wilde doen toen Raymond haar na een huwelijk van 25 jaar verliet voor zijn nieuwe liefde Julia.

In het boek wordt tevens duidelijk dat Julia niet de eerste vrouw was waarmee ’Barney’ zijn vrouw bedroog. Zijn gedrag leek wel bekend te zijn bij Silvia. „Het is niet zo dat Sil het allemaal goed vond wat ik uitvrat. Ze wist natuurlijk wel wat. In een kwade bui en met een glaasje op heeft ze weleens geroepen: ‘Je gaat je gang maar, zolang ik het maar niet weet. Als we maar bij elkaar blijven.’ Nee, ik heb het niet altijd netjes gedaan.”

En hoewel Silvia zijn vreemdgaan leek te tolereren, zocht zij haat troost in de alcohol en ag zij het leven niet meer zitten. „Na het filmpje en de scheidingspapieren dacht ik: ’wat heeft het leven nog voor zin?’ Ik heb serieus zelfmoord overwogen”, zo schrijft ze in Game Over.

De kerk wist haar uiteindelijk weer hoop te geven waardoor ze weer rust heeft gevonden en zelfs geen behoefte meer heeft aan de drank. Ze heeft zelfs haar ex kunnen vergeven. „Sinds ik naar de kerk ga, denk ik anders. Het is nu zelfs zo dat ik elke ochtend en avond ook bid voor hun geluk.”

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl