Ronnie Flex gaat theatertournee doen

Tijdens de tour wil Ronnie samen met het publiek zijn liedjes zingen, maar ook „benaderen hoe ze tot stand zijn gekomen en wat de verhalen erachter zijn.” De Rotterdammer noemt de ideeën die hij over zijn tournee heeft „lit” en hoopt samen met zijn fans „echt iets magisch” te kunnen maken.

De tour start op 4 september in Delft en voert Ronnie dan langs onder meer Zwolle, Eindhoven en Arnhem voordat hij op 14 november afsluit in Almere. De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan.