Dan Smith ziet zichzelf als oplichter

„We wilden de luisteraar verschillende ervaringen en momenten laten beleven en ik denk dat we eindelijk op ons gemak zijn met waar we nu zijn”, legt Smith uit aan The Sun. „We hebben ons nooit echt bezig gehouden met genres. Het doet er niet toe. We hebben alles al wel gedaan, van hiphop tot gitaarmuziek. We doen wat we willen.”

Als muzikant voelt de zanger zich helemaal op zijn plek, maar privé zit hij nog geregeld in de knoop. „Begrijp me niet verkeerd. Ik denk nog steeds dat ik een oplichter ben en ik heb nog steeds het gevoel een dubbel leven te leiden waarin we op tournee gaan en optreden, terwijl thuis alles normaal is”, verklaart hij.