Grimes en Elon Musk hebben in geheim tweede kind gekregen

Net als haar grote broer X Æ A-12 (roepnaam X) heeft het meisje een bijzondere naam. Haar dochter heet Y. Het meisje is met hulp van een draagmoeder geboren.

De 33-jarige Grimes en Musk gingen in september vorig jaar na drie jaar uit elkaar. Ze besloten daarna hun relatie toch weer een kans te geven, al ziet die er volgens de zangeres anders uit dan bij de meeste koppels. „We wonen in aparte huizen. We zijn beste vrienden en zien elkaar vaak, maar we doen gewoon ons eigen ding. Ik verwacht niet dat anderen het begrijpen.”

Uit drie relaties kreeg miljardair Musk acht kinderen. Zijn eerste zoon Nevada Alexander, met zijn eerste vrouw Justine Wilson, overleed in 2002 toen hij slechts tien weken jong was.