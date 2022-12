Kroon Sint Edward onder handen genomen voor kroning Charles

Koning Charles met de beroemde St Edward’s Crown. Ⓒ ANP/HH, RCT

De kroon van Sint Edward is verwijderd uit de Tower of London zodat deze de komende tijd kan worden aangepast in aanloop naar de kroning van Charles op 6 mei. Geheel volgens traditie zal de koning met het kroonjuweel worden gekroond in Westminster Abbey in Londen.