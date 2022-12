Hierom ging Kate Hudson op set aan de komkommer

„Terwijl iedereen aan zijn Aperol Spritz zat, zat ik te wachten tot die ene scène opgenomen zou worden”, aldus Hudson, waar ze lachend aan toevoegt: „Dus ik had zoiets van ’geef mij maar gewoon die komkommer’.” In de scène in kwestie is Hudson te zien in een oranje bikini met bijkleurende hoed en pumps terwijl ze aan de rand van het zwembad zit.

Overigens heeft de actrice wel degelijk gedronken tijdens de periode van filmen van Glass Onion, zo vertelde ze eerder bij het programma Today. „We waren met elkaar opgesloten vanwege covid, het was de piek van de deltavariant en we zaten in Servië waar we niet ons hotel uit mochten. Maar we huurden de bar boven af en als het hele circus naar boven ging, begonnen we met drinken. En als het circus begint met drinken, start ook de gekkigheid.”