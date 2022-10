Premium Het beste van De Telegraaf

Kan Tom Brady zijn huwelijk met Gisele Bündchen nog redden?

Dat het huwelijk van Gisele Bündchen en Tom Brady aan een zijden draadje hangt, is de laatste tijd niemand ontgaan. Toen de topatleet onverwacht tekende voor een nieuw seizoen American Football, was het supermodel daar allesbehalve blij mee en besloot ze het heft in eigen handen te nemen. Ze huurde een echtscheidingsadvocaat in en pakte resoluut haar koffers. Brady kan op zijn beurt maar moeilijk verkroppen dat er een scheiding onderweg is. Hij zou dan ook niets liever willen dan het bijleggen, maar is hij te laat?