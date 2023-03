Yoko Ono (90) zegt New York vaarwel

Nadat ze elkaar in 1969 het jawoord hadden gegeven, kochten de Beatle en de Japanse kunstenares in 1973 de zevende verdieping van het luxueuze appartementencomplex. Zeven jaar later zou Lennon daar op de stoep voor hun woning, en onder de neus van Yoko, worden doodgeschoten door Mark David Chapman. De poplegende werd slechts 40 jaar, Yoko vierde eerder deze maand haar 90e verjaardag.

Tijdens de coronapandemie zou ze op het idee zijn gekomen het appartement – hun zoon Sean (47) is er opgevoed – voorgoed in te ruilen voor een boerderij in de buurt Franklin, New York, die het stel in 1978 had aangeschaft. Yoko zou echter niet van plan zijn haar woning in Manhattan van de hand te doen.

De vrouw die door vele Beatles-fans verantwoordelijk wordt gehouden voor de breuk van de band, iets dat door Paul McCartney wordt ontkracht, is naar verluidt gekluisterd aan een rolstoel. Desondanks liet ze recent nog weten dagelijks meer dan vijf kilometer te wandelen, „om een depressie tegen te gaan.” Aan ruimte in elk geval geen gebrek: het landgoed beslaat ruim zes hectare.