Deurportaal huis Bart Bosch opgeblazen door zwaar vuurwerk

„Precies een half uur geleden is mijn halve deurportaal eruit geblazen. Aanslag? Welke gek doet dat. Mag m’n huis niet meer in. Is nu plaats delict!”, schrijft Bart op Facebook bij een foto van de ravage.

In een update schrijft de presentator woensdag op Facebook: „Geen aanslag maar 2 idioten met zwaar vuurwerk hebben de schade veroorzaakt. We zitten nog maar in oktober. Er hadden doden kunnen vallen en dat alleen maar door een grapje.”