Olivia Munn en John Mulaney verwachten eerste kind

In het programma keek John terug op een veelbewogen jaar. In september vorig jaar werd hij opgenomen in een afkickkliniek, die hij in oktober verliet. In december kreeg hij weer een terugval en moest hij opnieuw worden opgenomen. De 39-jarige komiek worstelt al jaren met verslavingen. Ook kwam er in juli dit jaar na zes jaar een einde aan zijn huwelijk. Maar aan de andere kant kreeg hij dit voorjaar een ’prachtige relatie met een geweldig persoon’, waarmee hij doelt op de 41-jarige Olivia.

John zei verder dat hij erg dankbaar was voor de steun die hij van Olivia kreeg in zijn moeilijke periode. „En we krijgen samen een baby. Ik word vader. We zijn allebei heel, heel blij.”