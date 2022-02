Rechter wil getuigenis voormalig assistent prins Andrew

De rechter wil Olney horen over onder meer de communicatie tussen Andrew en zijn vriend Jeffrey Epstein, de misbruikmiljardair die in 2019 zelfmoord pleegde in de gevangenis. Epstein zou Virginia Giuffre, het vermeende slachtoffer dat de prins heeft aangeklaagd, in 2001 hebben gedwongen op 17-jarige leeftijd seks te hebben met de Britse royal. Andrew ontkent alle aantijgingen.

Een andere getuige is een persoon die beweert Andrew destijds met Giuffre in een nachtclub te hebben gezien. De rechter wil bovendien de man en de psycholoog van Giuffre horen. Alle getuigen is gevraagd om voor 29 april een verklaring af te leggen.