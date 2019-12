Fred van Leer dag en nacht aan antibiotica

Fred deelt vrijdag op Instagram een video waarin hij vertelt dat hij een ’ongelofelijke kutweek’ achter de rug heeft. „Ik had verwacht dat ik met antibioticatabletten naar huis mocht, maar ik heb helaas een PICC-lijn gekregen (een infuus dat wordt geplaatst in de bovenarm, red.). Een apparaat in je lijf dat je 24/7 antibiotica geeft”, vertelt hij.

Volgens de stylist is de infectie nog steeds zo gevaarlijk dat dit voorlopig nog nodig is. „Het is wat het is.”

In november werd de 43-jarige geopereerd aan zijn schouder vanwege een bacteriële infectie. Afgelopen maandag werden de hechtingen verwijderd. Daarna ging het mis: „’s Nachts ging de wond open. Het deed heel veel pijn ineens. Ik ben de volgende dag naar de arts gegaan, MRI-scan gemaakt en foute boel.”

