Sylvie Meis: ’Bruiloft met Niclas is mooiste dag ooit’

Tijdens de huwelijksvierdaagse zelf bleef Sylvie stil op sociale media, maar nu het feestgedruis voorbij is laat ze weer volop van zich horen. Woensdag deelde ze wederom een kiekje van zichzelf in een van haar trouwjurken. „Van alle belangrijke momenten die we door de jaren heen hebben gevierd, staat deze dag met stip op 1”, schrijft ze erbij.

Hoewel de presentatrice wordt overladen met complimenten en gelukswensen zijn er ook een paar volgers bij wie haar uitspraak in het verkeerde keelgat schiet. „Dit is een smerige hak naar Rafael en naar haar eigen kind, want de geboorte van je eigen kind blijft op één. Ze is heel egoïstisch”, luidt een van die boze reacties.

Sylvie daarentegen zal zich niet al te druk maken om het commentaar, samen met Niclas geniet zij nu van een romantische huwelijksreis op Capri.