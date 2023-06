Louis Tomlinson hoopt dat getroffenen bij concert goed herstellen

Ⓒ Getty Images

Louis Tomlinson hoopt dat iedereen die gewond is geraakt tijdens zijn concert in het Red Rocks Amphitheatre „aan de beterende hand” is. Dat schrijft de 31-jarige zanger in een bericht op social media. Door hagelstenen ter grootte van golfballen raakten bijna honderd mensen gewond.