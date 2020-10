Modelabel brengt iconische truien prinses Diana op de markt

Een van de sweaters die Diana geregeld droeg, was een rode trui met witte schaapjes en één zwart diertje erop.

„Diana was een van de eersten in de Britse koninklijke familie die interesse toonde in mode”, zeggen ontwerpers Joanna Osborne en Sally Muir in het tijdschrift People. „Ze durfde zich veel avontuurlijker te kleden en had een speelse kledingstijl. Het is fantastisch om te zien dat een nieuwe generatie nog steeds naar haar opkijkt en iets wil dragen wat we decennia geleden maakten.”

De Diana-sweaters zijn te koop vanaf 312 euro via de website van Rowing Blazers.