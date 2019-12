Eva Jinek maakt 3 januari debuut bij RTL

Jinek (41) maakte in september de overstap van de NPO naar RTL. Zij gaat samen met Beau van Erven Dorens ’bouwen aan de late avond van RTL’. Hiervoor nemen zij ieder een aantal maanden per jaar voor hun rekening.

„Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen”, zegt Eva bij de bekendmaking. „Ik verheug me er enorm op om met zo’n enthousiast team te gaan werken en ik kijk met heel veel liefde en plezier terug op de afgelopen vijftien jaar bij de NPO.”