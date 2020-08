’Kunst geeft kantoor een ziel’

Sanne ten Brink bij het werk dat kunstenaar Peter Kogler speciaal voor de entree naar de parkeergarage maakte: „Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen.” Ⓒ Foto’s Matty van Wijnbergen

In Cedar, het nieuwe hoofdkantoor van ING in de Amsterdamse Bijlmer, kijken medewerkers en bezoekers hun ogen uit. Vrijwel overal hangen, liggen en staan kunstwerken. In de ontvangsthal domineert een 15 meter lang beeldscherm waarop een op videogames geïnspireerd werk van de Amerikaanse kunstenaar Tabor Robak is te zien, getiteld North Star. „Kunst stimuleert de creativiteit en geeft een kantoor een ziel.”