Oekraïense deelnemers willen na Eurovisie Songfestival terug de oorlog in

„Hierna gaan we terug naar Oekraïne”, zei Psiuk die met zijn band topfavoriet is voor de eindzege op het liedjesfestijn. „Op dit moment hebben we een speciale regeling zodat we het land konden verlaten voor het Eurovisie Songfestival maar na het festijn gaan we terug naar huis. Dan gaan we doen wat we hiervoor ook deden.”

Psiuk gaat bijvoorbeeld weer aan de slag met zijn eigen vrijwilligershulporganisatie. „We helpen mensen met het vinden van onderdak, transport en medicijnen. Zo proberen we elke dag Oekraïners te helpen.”

(Tekst gaat verder onder de video.)

Vechten

Een van de leden van Kalush Orchestra is niet afgereisd naar Turijn, bevestigde Psiuk. „Het klopt dat een van onze leden hier niet is. Hij heeft besloten om thuis te blijven en mee te vechten in de oorlog. Hij verdedigt momenteel Kiev.”

Kalush Orchestra doet in Turijn mee met het nummer Stefania, een nummer dat in Oekraïne inmiddels als een soort strijdlied voor de oorlog geldt. Volgens de bookmakers zal de groep er volgende week glansrijk mee winnen.

Oekraïne komt, net als Nederland, op 10 mei uit in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. De finale is op 14 mei.