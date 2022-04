Kylie Jenner: Blac Chyna viel ex aan met mes

Chyna had van 2011 tot 2014 iets met rapper Tyga. In 2012 werd hun zoon King geboren. Tyga had daarna een relatie met Jenner, Volgens de realityster vertelde de rapper haar dat het litteken dat op zijn arm zit, het resultaat was van een mesaanval van Chyna.

Toen de influencer in 2016 iets met Rob Kardashian kreeg, deelde Jenner haar zorgen daarover met haar halfbroer. Ze verklaarde tijdens haar getuigenis maandag dat hij haar liet weten dat dat hem er niet van zou weerhouden met Chyna te daten. „Ik vond het mijn plicht om mijn zorgen te uiten, maar uiteindelijk was het aan hem”, zei Jenner daar volgens TMZ over.

Chyna heeft een rechtszaak aangespannen tegen Kylie, twee van haar zussen en haar moeder. Ze stelt dat de familie ervoor gezorgd heeft dat de realityshow die ze met Rob Kardashian maakte geen gevolg kreeg. Daardoor liep ze behoorlijk wat inkomen mis. Ze eist een schadevergoeding van 100 miljoen dollar.