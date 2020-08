Leo Alkemade: spannend om Guus Meeuwis te vervangen bij Ik hou van Holland

„Guus heeft het bijna tien jaar superleuk gedaan”, vindt Leo. Hem nadoen gaat hij echter niet. „Dat kan niet. Iedereen moet het op eigen manier doen. En die druk voel ik wel een beetje hoor. Ik sta in een keer in de Champions League.”

Leo maakt zich ook nog een beetje zorgen om zijn capaciteiten als aanvoerder. Zelf deed hij in het verleden twee keer mee als kandidaat, maar teamcaptain zijn is toch wel andere koek. „Ik heb al een paar keer m’n stem laten horen. Dat pakte niet altijd goed uit dus wat dat betreft ben ik een heel slappe captain.”

Fanatiek

Een spelletjesman is Leo ook niet echt. „Tenminste, ik ben niet zo van de bordspelletjes. Kaarten vind ik wel leuk. Ik ben ook niet heel fanatiek en competitief ingesteld dat ik alles moet winnen”, vertelt hij. Dat laatste verandert echter zodra hij de Ik hou van Holland-arena instapt. „Als je in zo’n spel zit, wil je opeens heel graag die prijzen pakken.”

Vanwege de coronacrisis ziet Ik hou van Holland er komend seizoen heel anders uit dan in de afgelopen jaren. De tribunes met publiek zijn ingeruild voor huiskamers met een familie of huishouden. En ook dat werkt goed, zegt Leo. „Je zou denken dat je de dynamiek van het publiek mist. Ik was daar van tevoren wel een beetje bang voor. Van publiek krijg je normaal gesproken vleugels en dan spat het van het beeldscherm, maar eigenlijk spat het er nu ook wel vanaf heb ik het idee.”

Leo denkt dat hij het desondanks jaren uit kan houden als nieuwe teamcaptain. „Ik denk dat ik dit ook wel tien jaar kan doen. Ik heb er ook echt zin in. Ik ga fluitend naar m’n werk.”