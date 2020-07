’Ik ben nu een oude, dankbare vrouw van zestig!’

Karin Bloemen werd afgelopen week met veel plezier zestig en viert, ondanks de huidige coronatijd, volop het leven. Ⓒ ANP/HH

Ze is al decennialang een vaste waarde binnen de vaderlandse showbizz. KARIN BLOEMEN beleefde in haar carrière vele successen, maar maakte ook verdrietige momenten mee. Achter haar stalende verschijning ging vaak, zeker tijdens haar jeugd, veel angst, pijn en onzekerheid schuil. Nu ze de zestig is gepasseerd is het de hoogste tijd voor een tussenbalans…