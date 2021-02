Ex Dr. Dre wil toegang tot hun huis om bontjassen te checken

Volgens Young is ze in april 2020 overhaast uit de villa vertrokken met slechts een koffer vol spullen omdat Dre destijds dronken was en haar uitschold. Het grootste deel van Nicoles bezittingen liggen dus nog steeds in de echtelijke woning. Het zou hierbij gaan om dure designerschoenen en -tassen, veel vintage kleding en twintig bontjassen die op temperatuur gehouden worden in een speciale klimaatkamer.

Nicole heeft sinds haar vertrek meerdere vrouwen foto’s en filmpjes van haar vroegere huis op sociale media zien posten, waarbij sommige vrouwen poseerden met haar peperdure Chanel laarzen. Dre zou vaak feestjes thuis geven, iets wat Nicole ook vervelend vindt aangezien onbekenden dan bij haar spullen kunnen komen.