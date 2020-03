Minder kijkers voor start The Voice Kids

Dat was goed voor een vierde plek in de top 25 van kijkcijfers. In het nieuwe seizoen neemt ook Sanne Hans plaats op één van de rode draaistoelen van de jury, naast Ali B, Anouk en Marco Borsato.

Flikken Maastricht blijft onverminderd goed scoren. Ook deze week trok de politieserie bijna 1,4 miljoen kijkers. Daarmee kwam het programma net onder de nummer één van de avond, het Journaal van 20.00 uur met 2,1 miljoen kijkers. De Wereld Draait Door maakte de top drie compleet en wist bijna 1,3 miljoen kijkers te boeien.

Op SBS6 werd de eerste aflevering van Wie het laatst lacht met Wendy van Dijk door slechts 691.000 kijkers bekeken. Ook de eerste aflevering van Waar is dat feestje?! met Henny Huisman wist niet al te goed te scoren. Bijna 500.000 Nederlanders waren benieuwd naar het feestleven van Henny.