Amerikaanse rapper Biz Markie (57) overleden

Jenni Izumi, de manager van Biz Markie, bedankt iedereen voor alle lieve berichten die de familie heeft ontvangen. „Biz wist met zijn muziek mensen te raken. Zijn kunst en muziek zal altijd worden herinnerd.”

Waaraan de rapper is overleden, is niet bekend. Wel kwam recentelijk naar buiten dat Biz Markie de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen kampte. De Amerikaan kreeg in 2020 een beroerte en werd meerdere malen opgenomen in het ziekenhuis.

Biz Markie bracht in 1989 het album The Biz Never Sleeps uit, met daarop zijn grootste hit Just a Friend. Het nummer maakt gebruik van de melodielijn van (You) Got What I Need van soulzanger Freddie Scott uit 1968.

Ook werd Biz Markie bekend door zijn werk als producent, radiopresentator en comedian.