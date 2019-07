Gregory Porter volgend jaar weer in ons land

Porter kreeg al twee keer een Grammy voor best jazz vocal album. Eind vorig jaar verscheen zijn eerste livealbum, One Night Only - Live at Royal Albert Hall. Momenteel werkt de zanger aan een nieuw album dat dit najaar uitkomt.

Porter stond al meermaals op North Sea Jazz, deed Lowlands aan en gaf uitverkochte shows in onder meer Koninklijk Theater Carré. Komend weekeinde is hij ook in het land. Dan treedt Porter op in de tuin van Paleis Soestdijk.

In de Ziggo Dome geeft Porter een seated concert, met zijn band. Kaarten zijn vanaf woensdag te koop.