Rechtszaak beveiliging prins Harry gedeeltelijk geheim

Harry verloor zijn koninklijke beveiligers toen hij en zijn vrouw Meghan in 2020 afscheid namen van een officiële rol binnen het Britse koningshuis. In de VS betalen Harry en Meghan hun Amerikaanse beveiligers zelf, maar die zouden niet bevoegd zijn om in het buitenland te kunnen optreden. Hoewel de prins heeft aangeboden zelf te betalen voor zijn beveiliging in het Verenigd Koninkrijk, is het nog altijd onmogelijk voor hem terug te keren, omdat het ministerie geen informatie van inlichtingendiensten wil delen met andere veiligheidsinstanties.

De prins stapte daarom naar het Britse Hooggerechtshof om de regering te dwingen het besluit te heroverwegen. „Het doel voor prins Harry is simpel. Hij wil de veiligheid garanderen voor zichzelf en zijn gezin zodat zijn kinderen zijn vaderland kunnen leren kennen”, verklaarde zijn advocaat. Een regeringswoordvoerder liet weten dat de bestaande beveiliging afdoende is. Details daarover worden uit veiligheidsoverwegingen niet gegeven. Een deel van de documenten die tijdens de rechtszaak worden behandeld worden om diezelfde reden niet openbaar gemaakt.