Gezondheid sultan van Oman is stabiel

Ook bedankte Qaboos voor de steun van de Omani's die hem de afgelopen maand massaal beterschap wensten. Sultan Qaboos is dit jaar vijftig jaar aan de macht in de strategisch gelegen Golfstaat. Hij kampt al enkele jaren met een slechte gezondheid en is daarvoor al enkele malen langdurig behandeld in het buitenland. De Diwan heeft nooit verteld wat hem mankeert, maar het universiteitsziekenhuis van Leuven waar hij in december korte tijd verbleef, meldde dat het gaat om darmkanker.

Qaboos zou tot eind deze maand in Leuven worden behandeld, maar vertrok alweer na ruim een week. Verdere behandeling zou geen zin hebben. Dat zorgde voor een stroom van geruchten en grote bezorgdheid in Oman, dat vreest zonder de sultan een onzekere toekomst tegemoet te gaan. Dit mede omdat er geen duidelijke opvolger klaarstaat en buurland Saudi-Arabië graag meer invloed wil hebben op het beleid van Oman.

Qaboos laat zich nog maar zelden in het openbaar zien. Zijn aanwezigheid bij de viering van de nationale feestdag en zijn 79e verjaardag in november was voor velen een schok. De sultan was sterk vermagerd en oogde uiterst broos.