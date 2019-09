Net5 kiest pianiste Iris Hond voor nieuwe datingshow

In Iris en de 12 dates gaat Iris in zeven afleveringen met hulp van een psycholoog op zoek naar wat echte liefde voor haar is. Elke date wordt geëvalueerd en geanalyseerd waardoor Iris met nieuwe inzichten naar de volgende kan. Na twaalf dates kiest Iris twee mannen met wie ze, afzonderlijk van elkaar, een lang weekend weg gaat.

Het programma komt oorspronkelijk uit Israël, waar het onder de naam Anna’s 12 Steps to Love een enorm succes was. De hoofdpersoon Anna Aranov vond ook echt haar ware liefde dankzij de serie. Zij is inmiddels met een van haar dates getrouwd.

„Wij zijn trots dat wij van dit programma een Nederlandse variant hebben kunnen maken met Iris die het programma meteen een interessant experiment vond”, zo laten LINDA en Net5-gezichten Linda de Mol en Jildou van der Bijl weten. „Tegelijkertijd vinden we het heel spannend dat het eerste programma uit de nieuwe koker van Net5 en LINDA nu echt gaat starten. Dit programma is eerlijk, persoonlijk en ontzettend kwetsbaar, en past precies in wat wij met Net5 voor vrouwen willen betekenen.”

Fajah Lourens

Eerder was er sprake van dat Fajah Lourens in een datingshow van Net5 op zoek zou gaan naar ware liefde, maar die wees het gage van 70.000 euro voor twee weken opnames af, wist Privé te onthullen.

Dat ze de show niet zou presenteren, maar dat de show over haar zou gaan, was voor Fajah de belangrijkste reden om nee te zeggen. „Ik zou met twaalf mannen op date gaan en met een psycholoog zou ik iedere date moeten bespreken; waarom ik bepaalde beslissingen neem, waarom ik op een bepaalde manier reageer, noem maar op. Ik zou psychologisch worden doorgelicht. Dus dan zou mijn hele leven op straat komen te liggen. Dan vind ik dat bedrag gewoon te laag.”

Of Iris Hond eenzelfde bedrag aangeboden heeft gekregen, wil een woordvoerder van Net5 niet zeggen. Wel laat ze weten dat de opnameperiode langer is dan twee weken.

