Charlie Sheen tien jaar na zijn ineenstorting: ’Ik ben er weer!’

,Ik ben ervan overtuigd dat het publiek mij straks weer zal waarderen om wat ik doe voor de kost”, aldus Charlie Sheen. Ⓒ Getty Images

Het is alweer tien jaar geleden dat CHARLIE SHEEN zo ongeveer alles wat hij liefhad, verloor. Hij was zijn rol in Two and a Half Men kwijtgeraakt aan ASHTON KUTCHER, zijn huwelijk met BROOKE MUELLER was op de klippen gelopen en zijn leven werd gedomineerd door excessief drank- en (vooral) drugsgebruik. Maar zelfs iemand als Charlie Sheen kan het licht zien. Inmiddels is hij weer het heertje, vertelt hij in een interview.