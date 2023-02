Vriendschap opgezegd in ’The banshees of Inisherin’

Schrijver-regisseur Martin McDonagh (In Bruges, Three billboards outside Ebbing, Missouri) handhaaft in zijn nieuwe film virtuoos het evenwicht tussen zwarte komedie en absolute tragedie. Intussen weerspiegelt het steeds hoger oplopende conflict op het (imaginaire) eiland Inisherin de Ierse burgeroorlog (1922-1923) die op het vasteland woedt. Terwijl het geluid van explosies en geweervuur over zee komt aanwaaien, wordt de kloof tussen de voormalige boezemvrienden steeds dieper.

Colm is vastbesloten. Want hun eindeloze kletspraatjes brengen hem niets en leiden hem af van wat hij werkelijk wil doen: muziek maken met zijn viool, een liedje componeren, iets nalaten voor de eeuwigheid. Pádraic, een wat simpele ziel, begrijpt daar niets van. Hij is blij met hun vriendschap, hun dagelijkse wandeling naar de pub en hun alledaagse gesprekjes en snapt niet wat zijn vriend plots bezielt. Hij klaagt zijn nood bij zijn belezen zus (Kerry Condon), die hem er tevergeefs van probeert te overtuigen Colm met rust te laten. Ook zoekt hij troost bij zijn trouwe ezel Jenny en zijn nóg simpelere dorpsgenoot (Barry Keoghan).

Het idyllische Ierse landschap, met z’n doolhof van stenen muurtjes en z’n zacht glooiende groen, staat in schril contrast met de sfeer van noodlot en doem die de regisseur weet op te roepen. Zoals ook de schijnbare luchtigheid waarmee Colin Farrell zijn rol speelt de schrijnende eenzaamheid van Pádraic juist benadrukt. Zijn drie belangrijkste tegenspelers, die net als hij kans maken op een Oscar, weten eveneens raad met McDonaghs geweldige dialogen. Die zeggen veel meer dan daadwerkelijk onder woorden wordt gebracht en ook dat maakt The banshees of Inisherin hilarisch grappig en dieptreurig tegelijk.

✭✭✭✭1/2 (4.5 ster van 5)