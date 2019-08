Gina Rodriguez neemt afscheid van Jane The Virgin

„We begonnen in juli 2014 met de opnames van Jane The Virgin, een paar dagen later werd ik op de set dertig”, schrijft de actrice bij een foto die achter de schermen van de show is genomen. „Gisteren werd ik 35. Vijf jaar liefde, gelach, groei, pijn, verrassingen, sterfgevallen, geboortes en een enorme hoeveelheid herinneringen. Ik zal altijd van je blijven houden Jane.”

De serie, over een jonge vrouw die maagd is maar per ongeluk wordt geïnsemineerd en daardoor een kind krijgt met haar baas, was de grote doorbraak voor Gina. Ze bedankt in haar post iedereen die altijd achter haar heeft gestaan. „Door jullie heb ik nu mijn droomcarrière. Ik zal hier nooit mee stoppen en hoop nog veel plezier te brengen in huiskamers, treinen, vliegtuigen en klaslokalen. Ik hoop dat jullie van ons vaarwel zullen genieten.”