Jo Nesbø schrijft cadeauboek voor Zomerlezen

door Paola van de Velde

„Of we deze zomer al kunnen reizen weet ik nog niet, maar ik beloof je in elk geval mee naar Griekenland te nemen”, verklapt de schrijver op YouTube. Zijn verhaal speelt zich af op het kleine eiland Kalymnos in de buurt van Kos, waar een Duitse toerist is verdwenen, die kort daarvoor nog op de vuist is gegaan met zijn tweelingbroer. De lokale politie staat voor een raadsel: er is geen lijk of spoor van vuil spel, maar toch vertrouwen ze het niet. Dit is een zaak voor inspecteur Nikos Balli, alias de Jaloezieman, die gespecialiseerd is in moordzaken waarin jaloezie het motief is of lijkt.

Profvoetballer en zanger

De zestig-jarige Nesbø, die eerder carrière maakte als profvoetballer, beurshandelaar, componist, zanger en gitarist, is de succesvolste thrillerauteur van Noorwegen. Thriller-fans waarderen zijn Harry Hole-reeks, kinderen kennen wellicht zijn serie Doktor Proktor. Wereldwijd gingen er al meer dan 45 miljoen boeken van zijn hand over de toonbanken. Zijn laatst verschenen bestseller Het mes werd door The Times verkozen tot een van de beste thrillers van dit decennium. Half mei, kort voor de Zomerlezen-actie, verschijnt zijn jongste titel Koninkrijk in Nederland.