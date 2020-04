Boze Taylor Swift weet niks van uitbrengen livealbum

„Bedankt fans dat jullie me hebben gemeld dat er kennelijk een plaat met opnames van een radiosessie uit 2008 wordt uitgebracht. Ze zeggen dat de opnames uit 2017 komen, maar ze zijn gemaakt toen ik 18 was”, schrijft Swift op Instagram.

De zangeres zegt dat ze het niet eens is met het uitbrengen van de plaat, maar daar ook niks aan kan doen. Ze noemt de actie van Big Machine ’schaamteloos, smakeloos en inhalig’. „Zeker in deze tijd van het coronavirus. De eigenaren zitten kennelijk krap bij kas. 330 miljoen betalen voor mijn muziek was niet bepaald een verstandig besluit.”

Big Machine Records is sinds 2018 in handen van de bekende sterrenmanager Scooter Braun. Hij werd daardoor in een klap eigenaar van bijna alle muziek van Taylor Swift omdat het label de rechten op de originele opnames heeft. Volgens de zangeres was dit onderdeel van een jarenlange treitercampagne van Scooter.

De maatschappij is op zijn beurt boos op Taylor omdat ze het label op sociale media zwart maakt en haar fans inschakelde om zich uit te spreken over de kwestie.